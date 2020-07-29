إغلاق 7 منشآت غذائية مُخالفة في عتيبية مكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 7 منشآت غذائية؛ وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 7 منشآت غذائية، وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية، مع مصادرة وإتلاف 54 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وسيئة التخزين، مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد «عيد» على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حرصًا على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم، مشددًا على أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات.