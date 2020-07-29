بالفيديو.. الصحة: تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر المقدسة و٢٠٠ سيارة إسعاف

أكدت عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج
أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تخصيص تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر المقدسة، ٥١ عيادة، إضافة إلى ٢٠٠ سيارة إسعاف، و٦٢ فريقًا ميدانيًّا لخدمة الحجاج.
وأضاف خلال الإيجاز اليومي لوزارتي الصحة والداخلية في حول إجراءات الحج: «قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، وواكبنا توفير الخدمات بقيادة قائد صحي للحجاج»، مشيرًا إلى «سيكون الفريق الصحي مع الحجاج دومًا للتأكد من سلامتهم».
مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.
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