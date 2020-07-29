بالفيديو.. الصحة: تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر المقدسة و٢٠٠ سيارة إسعاف

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تخصيص تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر المقدسة، ٥١ عيادة، إضافة إلى ٢٠٠ سيارة إسعاف، و٦٢ فريقًا ميدانيًّا لخدمة الحجاج.

وأضاف خلال الإيجاز اليومي لوزارتي الصحة والداخلية في حول إجراءات الحج: «قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، وواكبنا توفير الخدمات بقيادة قائد صحي للحجاج»، مشيرًا إلى «سيكون الفريق الصحي مع الحجاج دومًا للتأكد من سلامتهم».

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مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

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