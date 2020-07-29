بتقنية الأوزون..تعقيم وتطهير مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام والمرافق التابعة لها في المشاعر المقدسة، بتقنية (الأوزون)، وذلك ضمن إجراءاتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ومنع انتشار فيروس كورونا، والقضاء على الميكروبات العالقة في الأجواء وعلى الأسطح والأرضيات والمداخل والسجاد.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الوزارة كلّفت شركة متخصصة في التعقيم والتطهير بالأوزون لحماية ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم.

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شملت الأعمال تعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام في مزدلفة ومرافقها، باستخدام تقنية (تك الأوزون) الذي يعد صديقاً للبيئة والإنسان ويعمل بدون مخلفات كيميائية كما يتحول إلى أوكسجين طبيعي خلال 4 ساعات، حيث يعتمد في إنتاجه استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.

وأضاف الخامري، أن الوزارة أولت مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها اهتماماً بالغاً للقضاء على هذا الوباء ، باستخدام التقنيات الحديثة والمطورة التي ستسهم في كبح الوباء ، بمتابعة واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف ال الشيخ .

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتوفير جميع سبل السلامة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على سلامتهم.

