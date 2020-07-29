احتضنت مراكز صبح، والماوين، والأثب، وبيحان ببللحمر العديد من الفعاليات، التي جذبت السياح في عسير. وبين رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله بن حسن الأسمري أن البلدية أطلقت حزمة من الفعاليات تحت شعار صيف منطقة عسير 2020 "مرحبا ألف.. تنزه بحذر" واشتملت على بطولة البلدية لكرة القدم، ومهرجان البر الذي أقيم في الساحة الشعبية بمركز بيحان الذي استمر لمدة 5 أيام، ومهرجان قرية بن عضوان التراثية، ومهرجان السمن والسمين، وفعاليات عيد الأضحى للشباب، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية بمركز الماوين، وبطولة بلدية ببللحمر للبلاستيشن على مسرح البلدية، مشيرا إلى أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في الفعاليات حفاظا على الزوار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجانات بللحمر تجذب زوار عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.