حقائب تعليمية لذوي الإعاقة

قدمت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرورة، حقائب تعليمية لتنمية الإدراك وزيادة التركيز وأدوات التخاطب وتعديل السلوك لذوي إعاقات التوحد والداون وضمور المخ والإعاقات الذهنية المختلفة، وكذلك الكراسي المتحركة للأطفال والكبار من ذوي إعاقة الشلل الرباعي والنصفي والدماغي والإعاقات الحركية. وقال مدير الجمعية عبدالله الوادعي، إن الجمعية من الجمعيات الحديثة والمتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة وتأسست بناء على واقع الاحتياج الكبير لخدمات الرعاية والتأهيل والعلاج لأكثر من 1700 شخص بمختلف الإعاقات، داعيا المجتمع لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق آمال وطموح ذوي الإعاقة بشرورة، مقدما شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بنجران على مبادرتهم الكريمة تجاه جمعيات المنطقة بشكل عام وجمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة.



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