64 موقعا لضبط مخالفات النقل البري

تواصل الهيئة العامة للنقل متابعتها الميدانية عبر 64 موقعا في مختلف مناطق المملكة لضبط كفاءة وجودة أنشطة النقل البري بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلةً بمشروع السلامة المرورية والأمن العام بشكل يومي.

وأوضح مدير مراقبة الخدمة بقطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل لؤي الخطيب، أن أنشطة النقل البري المشمولة بالضبط هي: نقل البضائع، النقل المتخصص، الأجرة، تأجير المركبات، ووسطاء الشحن، كما بين الخطيب أن الحضور في العديد من المواقع وبمختلف المناطق هو ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لمتابعة أنشطة النقل والتحقق من جودة خدمات النقل بحسب الخطط الرقابية، مضيفا أنه قد تزيد أعداد المواقع المغطاة بعد دراسة حركة عمليات النقل بحيث يُغطّى أي موقع يحظى بحركة نقل، وبالإضافة إلى الخطط الثابتة للرقابة تقوم الهيئة بحملات رقابية غير مجدولة في جميع مناطق المملكة وعلى مختلف أنشطة النقل سواءً كانت حملة مشتركة أو غير مشتركة مع الجهات الحكومية، كما تقوم الهيئة بمتابعة ملحوظات المستفيدين من خدمات النقل المقدمة من خلال استقبال البلاغات والشكاوى عبر مركز البلاغات الموحد (938) أو عبر وسائل التواصل مع الهيئة كموقعها الإلكتروني أو حساباتها الرسمية على شبكات التواصل.

وأفاد الخطيب أن إجمالي المواقع المغطاة في المملكة اعتبارا من أمس والمشمولة بمختلف أنواع الرصد بلغ 64 موقعا وفقاً للمناطق كما يلي: في الرياض كان هناك 9 مواقع للضبط، وفي المنطقة الشرقية شملت الحملة 9 مواقع لمدينة الدمام و4 مواقع في الأحساء، وفي المنطقة الشمالية جاء التوزيع بـ6 مواقع في تبوك، و5 مواقع في حائل وموقعان في القريات، وموقعان رئيسان في كل من عرعر وسكاكا، أما المنطقة الغربية، فقد حظيت مكة المكرمة بـ5 مواقع ضبط، بينما حظيت المدينة المنورة بـ3 مواقع و3 مواقع في جدة أيضا، أما القصيم، فكان نصيبها 4 مواقع للضبط.