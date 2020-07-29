إصابة مقيم في انفجار لحظي بمحطة وقود

تعرض مقيم من الجنسية الباكستانية لإصابات طفيفة نتيجة انفجار لحظي في إحدى كبائن محطة وقود أثناء تواجده بالقرب منها. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني، أن فرق الدفاع المدني بنجران باشرت حادث وميض لحظي بمحطة وقود بحي الحضن نتيجة إعادة تشغيل التيار الكهربائي أثناء تفريغ الوقود، ونتج عن ذلك إصابة واحدة تم علاجها بالموقع، وإغلاق المحطة وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيلها.



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