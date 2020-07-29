54 مسلخا ومطبخا تستقبل أضاحي جازان

شرعت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، في تجهيز كافة الخدمات البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبلها خلال موسم العيد، وسط استنفار تام لتجهيز المسالخ والمطابخ، وزيادة أعدادها. وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت خلال الأسبوع الماضي 2132 جولة رقابية، تم خلالها مصادرة 4755 كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ورصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، فيما تم تطهير وتعقيم 648 موقعًا، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل عبر الخطة المعدة لهذه المناسبة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمسالخ وأماكن بيع المواشي، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ودعم الأسواق والأحياء بفرق النظافة والمراقبين، وزيادة الآليات والحاويات في الأماكن المطلوبة وأماكن الذبح، إلى جانب تجهيز وصيانة وتعقيم وتطهير الحدائق العامة والواجهات البحرية.



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