السعودية اليوم / بلدي مركز قوز الجعافرة يعقد جلسته العادية 61



قوز الجعافرة 08 ذوالحجة 1441هـ الموافق 29 يوليو 2020م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا اليوم ، جلسته العادية الحادية والستين بحضور أعضائه كافة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس المجلس عبده بن حسن جعفري أن الاجتماع تضمن مناقشة استعدادات البلدية لعيد الأضحى، ومتابعة استعدادات بلدية المركز للحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، فضلاً عن استعراض مستجدات المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها .

كما ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الفرق الميدانية الرقابية في متابعة الإجراءات الاحترازية في الأسواق والقرى ، فضلا عن أعمال فرق الرش والتطهير والتعقيم وتعاون الجهات ذات العلاقة.

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22:46ت م

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