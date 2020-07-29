السعودية اليوم / بلدية صبيا تواصل عملها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار



صبيا 08 ذوالحجة 1441هـ الموافق 29 يوليو 2020م واس

تواصل بلدية محافظة صبيا ممثلة بقسم النظافة إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار ، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع في المحافظة ، والعمل على نزح تجمعات المياه في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية .

وبين رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري ، أن البلدية استعدت وبكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية قامت بمباشرة عدد من البلاغات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى خاصة المواقع التي مازالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الأثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

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22:43ت م

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