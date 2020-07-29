السعودية اليوم / هطول أمطار على منطقة جازان



جيزان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات الدرب وصامطة وأحد المسارحة والطوال والحُرّث والعارضة وأبوعريش وصبيا وفيفاء والعيدابي والداير بني مالك وهروب والرّيث وبيش وضمد ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها .

جعلها الله أمطار رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

22:42ت م

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