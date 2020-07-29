حج / فرق الهلال الأحمر السعودي تستقبل الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم



منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها تزامنا مع بدء ضيوف الرحمن أداء نسك الحج لهذا العام 1441هـ .

وقد شاركت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر في عملية استقبال الحجاج في منطقة المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وفي مشعر منى.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر عدداً من المراكز الإسعافية في منطقة الحرم الشريف والمشاعر المقدسة " منى ومزدلفة وعرفات " مدعومة بأخصائيين وفنيي إسعاف وسيارات إسعاف إلى جانب العديد من عربات ( قولف ) لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية.

وتعمل الهيئة وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من جائحة

// انتهى //

22:42ت م

0239



منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسرفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي جاهزيتها تزامنا مع بدء ضيوف الرحمن أداء نسك الحج لهذا العام 1441هـ .وقد شاركت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر في عملية استقبال الحجاج في منطقة المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وفي مشعر منى.وخصصت هيئة الهلال الأحمر عدداً من المراكز الإسعافية في منطقة الحرم الشريف والمشاعر المقدسة " منى ومزدلفة وعرفات " مدعومة بأخصائيين وفنيي إسعاف وسيارات إسعاف إلى جانب العديد من عربات ( قولف ) لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية.وتعمل الهيئة وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للوقاية من جائحة كورونا // انتهى //22:42ت م0239

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