السعودية اليوم / أمانة جازان تواصل أعمال الصيانة وتركيب الزينة بمركز القفل



صامطة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة ، أعمال الصيانة وتركيب الزينة واللوحات ، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي ، أن البلدية كثفت من أعمال التنظيف والتطهير وتعقيم الأماكن والحدائق العامة ، وصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.

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22:03ت م

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