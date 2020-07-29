

الجزائر 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجّلت الجزائر 614 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر خلال مؤتمرها الصحفي اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1186 وفاة، ومغادرة 359 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19592 حالةً.

// انتهى //

22:01ت م

0232



الجزائر 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجّلت الجزائر 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 29229 حالةً.وأشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر خلال مؤتمرها الصحفي اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1186 وفاة، ومغادرة 359 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19592 حالةً.// انتهى //22:01ت م0232

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 614 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.