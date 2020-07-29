«منزلاوي» يؤكد ضرورة الدفع نحو حل سياسي «ليبي- ليبي»

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أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، أن إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية وانتشار المرتزقة وانتهاكات قرار حظر الأسلحة في مجلس الأمن، والدفع نحو حل سياسي ليبي - ليبي، هو الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق وحمايته من التدخلات الخارجية والإرهاب.

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