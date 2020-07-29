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شرطة نجران تغرم 34 مخالفًا لم يرتدوا الكمامات
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلنت شرطة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، أنه تم تغريم 34 مخالفًا لم يرتدوا الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي التفاصيل: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (34) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات.
وأشار متحدث شرطة منطقة نجران، الرائد العشوي، أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.
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