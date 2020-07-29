تكليف الدغريري مديرًا لمستشفى الموسم العام

2020-07-29

متابعات الخليج 365- جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف الأستاذ أحمد بن محمد دغريري مديرًا لمستشفى الموسم العام، مع ممارسته كافة الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

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ويعد الدغريري أحد الكفاءات الوطنية الشابة والمخلصة، حيث تدرج في عدة مناصب قيادية شهدت العديد من الإنجازات في جودة ونظم الخدمات الصحية.

من جانبه ثمّن الدغريري ثقة مدير الشؤون الصحية بجازان وعبَّر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات، وتعزيزًا لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

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