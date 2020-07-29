شكرا لقرائتكم خبر مركز إعلامي افتراضي للحج يخدم 2500 صحفي دولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توحيد وتنسيق الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يرصد جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بكل اللغات، أطلقت وزارة الإعلام المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم الحج، الذي تشرف عليه الوزارة وهيئاتها، بهدف توحيد وتنسيق الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يرصد جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بكل اللغات.

ويتضمن المركز أقساما، تشمل أستوديو الإيجاز اليومي الذي يبث على شاشات القنوات وعبر أثير الإذاعات خلال أيام الحج، وفريق إنتاج الأفلام، وفريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي، حيث يعمل في الفريق كوادر وطنية من الشباب والفتيات. وهيأ المركز منصة لبث أخبار وبرامج الحج، حيث بلغ عدد المسجلين في المركز 450 إعلاميا، إضافة إلى إمكانية استفادة 2500 صحفي دولي مسجلين سابقا في المنصات الأخرى.

من التجهيزات بالمركز الإعلامي (مكة) Advertisements

وعقد المركز 18 لقاء مع الإعلام الدولي إلى جانب تنسيق وإعداد وتنظيم 100 محتوى إعلامي تمت مشاركته مع الإعلام الدولي، وتلبية 95 طلبا إعلاميا من مواد إخبارية ولقاءات صحفية، في حين تجاوز عدد المشاهدات على منصات الإعلام السعودي المختلفة 120 مليون مشاهدة.

كما عمل المركز على تصميم هوية الحج بطابع عصري يعكس اهتمام المملكة بسلامة الحجاج وإعداد دليل إرشادي يتضمن المعلومات والإحصاءات كافة التي تستفيد منها الجهات المختصة.

وعملت هيئة الإذاعة والتلفزيون على عدد من البرامج التلفزيونية واللقاءات والتقارير الميدانية والبث المستمر للمشاعر ووصول الحجاج ورصد الجهود الميدانية لقطاعات الدولة والمشاركات من خلال القنوات والإذاعات التابعة لها عبر شبكة مراسلين في المشاعر المقدسة.

عن المركز الإعلامي