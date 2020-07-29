صناعة الثوب الأغلى.. شرف وإتقان على مر الأزمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرفت المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - بصناعة كسوة الكعبة المشرفة والإشراف على تغييرها سنويا. وحرصت كل الحرص على الإبداع والإتقان والتفاني في كل ما يعنى بكسوة الكعبة المشرفة -الثوب الأغلى على مر العصور- وبذلت جهودا عظيمة في إخراجه بأفضل حلة. وأمر الملك عبدالعزيز بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة بجوار المسجد الحرام في (أجياد)، وكانت هذه الدار أول مؤسسة خصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة في المملكة.
صناعة الكسوة:
- 1346هـ الموافق1927م
- 1383هـ الموافق 1963م
- 1385هـ الموافق1965م
- 1392هـ الموافق 1972م
- 1397هـ الموافق 1976م
- 1414هـ الموافق 1995م
- 1438هـ الموافق 2016م
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