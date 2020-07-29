منصة وطنية لسلامة المرضى بمستشفى قوى الأمن في مكة

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ويعد مستشفى قوى الأمن أول مستشفى يطبق هذه الخدمة والأول الذي يطبق نموذج إدارة التغيير المعزز لسلامة المرضى وهي نقلة نوعية في إدارة المخاطر الطبية وضمان تقديم الخدمة الطبية للمريض بشكل آمن، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية المستمر لرفع سلامة منسوبيها في المقام الأول في كل المنشآت الصحية التابعة لها.
وقال الداود إن هذا التدشين يعد ثمرة للتعاون المستمر بين الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة والمركز السعودي لسلامة المرضى في إطار شراكاتها الاستراتيجية الساعية لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لرجال الأمن البواسل وذويهم على الأصعدة كافة.
يذكر أن تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) أطلقه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ديسمبر 2019م لتكون المملكة بذلك أول دولة تطبق مثل هذه المبادرة الرائدة. وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي أن المركز أحدث استراتيجية سلامة المرضى ابتداء من إطلاق المنصة التي ستكون خلال السنوات الخمس المقبلة أكبر منصة وطنية لسلامة المرضى على المستوى العالمي.
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