شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 13 محلا تجاريا مخالفا في عزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أنه جرى رصد المحلات المخالفة في نطاق البلدية، حيث تبين أنها تعمل بدون رخص نظامية، مشيرا إلى إغلاقها فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد حرص البلدية على مراقبة الأنشطة التجارية، والتأكد من حصول جميع المنشآت، على التراخيص النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، وكذلك الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
كما أزالت بلدية العزيزية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحواجز الخرسانية والحديدية والسلاسل التي يتم بواسطتها حجز مواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة، والتي تؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 13 محلا تجاريا مخالفا في عزيزية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.