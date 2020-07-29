شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 13 محلا تجاريا مخالفا في عزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أمس 13 محلا تجاريا مخالفا ضمن نطاق البلدية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تنفذها الفرق الرقابية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أنه جرى رصد المحلات المخالفة في نطاق البلدية، حيث تبين أنها تعمل بدون رخص نظامية، مشيرا إلى إغلاقها فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد حرص البلدية على مراقبة الأنشطة التجارية، والتأكد من حصول جميع المنشآت، على التراخيص النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، وكذلك الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

كما أزالت بلدية العزيزية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحواجز الخرسانية والحديدية والسلاسل التي يتم بواسطتها حجز مواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة، والتي تؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.