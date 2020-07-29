شكرا لقرائتكم خبر ترجمة فورية متزامنة لخطبة عرفة بالإنجليزية والفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى وبالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون يبث مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة الترجمة الفورية عبر قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية، إذ تنقل الترجمة بالإنجليزية عبر قناة القرآن الكريم، وبالفرنسية على قناة السنة النبوية، وذلك بطريقة التزامن على الهواء مباشرة.

وأكد مدير عام العلاقات والإعلام والاتصال هاني حيدر أن مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، سعيا لتحقيق تطلعات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

من جانبه أوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي أن اللغات العشر التي ستترجم الخطبة إليها ستسهم في إيضاح الرسالة الإسلامية والدينية الصحيحة وفق منهج إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص للترجمة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الالكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

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وبين أن الترجمة ستنقل صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولأكثر من 50 مليون شخص بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، مبينا أن مشروع الترجمة يعد الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة بـ10 لغات يتحدث بها المسلمون حول العالم.

من جانبه أكد مدير عام تقنية المعلومات بالمشروع سنان التركستاني أن المشروع سيستخدم أفضل التقنيات الحديثة في نقل الترجمة، من خلال تقنية توزيع الضغوط على السيرفرات الخاصة ببث الترجمة، التي ستنفذ في 43 موقعا حول العالم، واستخدام أحدث التجهيزات الصوتية، بما يضمن تسجيل الترجمة بجودة عالية بما يحقق الفائدة المرجوة، إضافة لاستخدام التطبيقات الذكية على منصات «الايفون والأندرويد» وعدد من المواقع الأخرى.

ترجمة خطبة عرفة تشمل: