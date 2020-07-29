مسالخ مكة تدعم مشروع الهدي والأضاحي

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وتهدف هذه الخطوة إلى تكامل الجهود بين القطاعات المعنية وتوحيدها بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، ودعم القطاعات الحكومية المختلفة، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بوضع مختلف واستثنائي في ظل جائحة «كورونا».
وقدمت أمانة العاصمة المقدسة التسهيلات الممكنة لهذا المشروع، متيحة استخدام المسالخ البلدية بمكة المكرمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والبالغ عددها 4 مسالخ نموذجية والاستفادة من طاقتها الاستيعابية.
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