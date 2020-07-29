شكرا لقرائتكم خبر مسالخ مكة تدعم مشروع الهدي والأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت أمانة العاصمة المقدسة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال إتاحة مسالخ مكة المكرمة لتنفيذ عمليات الأضاحي وتلبية احتياجات فئات المجتمع المستهدفة، ودعم البنك لتوزيع الأضاحي على المحتاجين والجمعيات الخيرية في مكة المكرمة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تكامل الجهود بين القطاعات المعنية وتوحيدها بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، ودعم القطاعات الحكومية المختلفة، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بوضع مختلف واستثنائي في ظل جائحة «كورونا».

وقدمت أمانة العاصمة المقدسة التسهيلات الممكنة لهذا المشروع، متيحة استخدام المسالخ البلدية بمكة المكرمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والبالغ عددها 4 مسالخ نموذجية والاستفادة من طاقتها الاستيعابية.