شكرا لقرائتكم خبر الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أمس»يوم التروية» عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام، وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وفي سياق متصل أعلنت «الصحة» تسجيل 1759 حالة مؤكدة جديدة للفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 272590 حالة، من بينها 41205 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2063 حالة حرجة، كما سجلت 2945 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 228569 حالة.

وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 1759 منها 39% إناث، و61% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات 2816 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة.

ولفتت إلى أنه أجري 62845 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى3237731 فحصا، حيث توزعت الحالات الجديدة على مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابات والتعافي والوفيات.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء أكانت طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.