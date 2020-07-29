رسائل توعوية للحجاج بالعربية والإنجليزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمةرسائل إرشادية وتوعوية لحجاج بيت الله الحرام خلال حج 1441هـ أثناء وجودهم في المشاعر المقدسة ورمي الجمرات والتنقل عبر قطار المشاعر المقدسة، وذلك في إطار التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي . وتم تصميم الرسائل عبر مقاطع فيديو وتصاميم إنفوجرافيك باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا من أجل تسهيل تأديتهم لمناسك الحج بكل سلامة، لاسيما أثناء استخدامهم قطار المشاعر ورمي الجمرات. وبثت «واس» الرسائل عبر موقعها الالكتروني، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة على حساب هيئة تطوير مكة المكرمة.

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