تطبيقات الكترونية لإيصال الذبائح للمنازل بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقا للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظا على صحة الجميع، دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل، وذلك عن طريق التطبيقات الالكترونية وأرقام «الواتس آب». وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الالكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق «واتس آب» والتطبيقات الالكترونية المعتمدة لدى الأمانة، والتي دشنت في وقت سابق ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام.

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