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دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حجاج بيت الله الحرام الذين منَّ الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.
وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحجاج على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج.
كما دعا العثيمين الحجاج إلى الاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.
وجدد الأمين العام شكره للمملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 10:02 PM
أشادت بما تقدمه المملكة من خدمات مميزة
دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حجاج بيت الله الحرام الذين منَّ الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.
وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحجاج على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج.
كما دعا العثيمين الحجاج إلى الاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.
وجدد الأمين العام شكره للمملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.
، "التعاون الإسلامي" تدعو الحجاج للالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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