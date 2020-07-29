، ولد في ليبيا وعين سفيراً في تركيا.. بريطانيا تعين رئيساً جديداً لجهاز المخابرات ،

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عينت بريطانيا اليوم (الأربعاء)، الدبلوماسي ريتشارد مور رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية المعروف باسم "إم.آي.6".
وقال "مور" الذي انضم لأول مرة إلى جهاز "إم.آي.6" في عام 1987: "يسرني ويشرفني أن يُطلب مني العودة لقيادة الجهاز، وأتطلع لمواصلة هذا العمل جنبا إلى جنب مع فريق شجاع ومخلص".
ويتولى "مور" حالياً منصب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية وعمل في السابق مديرا في جهاز المخابرات الخارجية ونائباً لمستشار الأمن القومي، وسيتولى منصبه الجديد في الخريف ليحل محل الرئيس الحالي أليكس يونجر، وفقاً لـ"رويترز".
ولد "مور" في ليبيا ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وعمل سفيرا لبريطانيا لدى تركيا من يناير (كانون الثاني) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ولد في ليبيا وعين سفيراً في تركيا.. بريطانيا تعين رئيساً جديداً لجهاز المخابراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29
عينت بريطانيا اليوم (الأربعاء)، الدبلوماسي ريتشارد مور رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية المعروف باسم "إم.آي.6".
وقال "مور" الذي انضم لأول مرة إلى جهاز "إم.آي.6" في عام 1987: "يسرني ويشرفني أن يُطلب مني العودة لقيادة الجهاز، وأتطلع لمواصلة هذا العمل جنبا إلى جنب مع فريق شجاع ومخلص".
ويتولى "مور" حالياً منصب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية وعمل في السابق مديرا في جهاز المخابرات الخارجية ونائباً لمستشار الأمن القومي، وسيتولى منصبه الجديد في الخريف ليحل محل الرئيس الحالي أليكس يونجر، وفقاً لـ"رويترز".
ولد "مور" في ليبيا ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وعمل سفيرا لبريطانيا لدى تركيا من يناير (كانون الثاني) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:18 PM
يتولى "مور" منصبه في الخريف
عينت بريطانيا اليوم (الأربعاء)، الدبلوماسي ريتشارد مور رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية المعروف باسم "إم.آي.6".
وقال "مور" الذي انضم لأول مرة إلى جهاز "إم.آي.6" في عام 1987: "يسرني ويشرفني أن يُطلب مني العودة لقيادة الجهاز، وأتطلع لمواصلة هذا العمل جنبا إلى جنب مع فريق شجاع ومخلص".
ويتولى "مور" حالياً منصب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية وعمل في السابق مديرا في جهاز المخابرات الخارجية ونائباً لمستشار الأمن القومي، وسيتولى منصبه الجديد في الخريف ليحل محل الرئيس الحالي أليكس يونجر، وفقاً لـ"رويترز".
ولد "مور" في ليبيا ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وعمل سفيرا لبريطانيا لدى تركيا من يناير (كانون الثاني) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
، ولد في ليبيا وعين سفيراً في تركيا.. بريطانيا تعين رئيساً جديداً لجهاز المخابرات ،
المصدر : الخليج 365
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