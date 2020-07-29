محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات بلغ 1.488 سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة. وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة. وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة. 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:07 PM Advertisements إجمالي الحالات بلغ 1.488 "كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم "كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات محلية و17 وافدة. وبيّنت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1.488 إصابة مؤكدة. وأضافت بأن عدد الوفيات استقر عند 50 وفاة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يصيب 20 تونسيًّا خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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