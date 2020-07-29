محمد بن مسعود - الدمام - تبلغ مساحتها 50 ألف متر وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ افتتح رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار، أكبر حديقة بالمحافظة وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء. وتعتبر حديقة الملك فهد التي تم الانتهاء من تنفيذها بجهود بلدية الأفلاج الذاتية أكبر حديقة بالمحافظة؛ حيث بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع منها 31885 مترًا مربعًا مسطحات خضراء وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ مترًا مربعًا وأشجار ظل ومواقع استثمارية، كما تمت تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار . الأكبر فى الأفلاج .."آل عمار" يفتتح حديقة الملك فهد Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29 افتتح رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار، أكبر حديقة بالمحافظة وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء. وتعتبر حديقة الملك فهد التي تم الانتهاء من تنفيذها بجهود بلدية الأفلاج الذاتية أكبر حديقة بالمحافظة؛ حيث بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع منها 31885 مترًا مربعًا مسطحات خضراء وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ مترًا مربعًا وأشجار ظل ومواقع استثمارية، كما تمت تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار . 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 08:55 PM تبلغ مساحتها 50 ألف متر وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ تبلغ مساحتها 50 ألف متر وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ افتتح رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار، أكبر حديقة بالمحافظة وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء. وتعتبر حديقة الملك فهد التي تم الانتهاء من تنفيذها بجهود بلدية الأفلاج الذاتية أكبر حديقة بالمحافظة؛ حيث بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع منها 31885 مترًا مربعًا مسطحات خضراء وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ مترًا مربعًا وأشجار ظل ومواقع استثمارية، كما تمت تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار . ، الأكبر فى الأفلاج .."آل عمار" يفتتح حديقة الملك فهد ،

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