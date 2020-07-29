شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طواقم طبية وإسعافية ترافق الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وطبقت الصحة "البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ وتخصيص " قائدصحي" مؤهل لكل ٥٠ حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم في أثناء أداء نسك حجهم، وتقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج، والقيام بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.
ودعت الوزارة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.
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