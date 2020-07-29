شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير الشرقية ونائبه.. الجبيل تكرم أبطال الأمن والصحة والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أطلقت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل مبادرة شكر وامتنان لرجال الأمن وأبطال الصحة، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم طوال فترة عملهم للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في محافظة الجبيل.

وأوضح محافظ الجبيل رئيس لجنة المناسبات العامة بالمحافظة عبدالله بن ناصر العسكر أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للجهود التي يقوم بها رجال الأمن في تطبيق الأوامر والتعليمات وفق الإجراءات التي أقرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله - في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بالتعاون مع العاملين في القطاعات الصحية بالجبيل من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومختلف العاملين في القطاع.

وثمن العسكر الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله-، وسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير المنطقة، في شتى المجالات الصحية والاقتصادية والتنموية والتعليمية التي أثبتت من خلالها دورها الرائد في التعامل مع الكوارث والأزمات وسرعة الاستجابة لمواجهتها والتصدي لتداعياتها.