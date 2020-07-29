شكرا لقرائتكم خبر عن الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن تشيد بآلية تنفيذ "اتفاق الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة في اليمن والمشرف على مشروع إعمار اليمن محمد آل جابر أنه عقد اجتماعاً مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وقد أبدوا ترحيبهم وشكرهم على نجاح جهود المملكة في التوصل إلى قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة لتسريع اتفاق الرياض والبدء الفعلي في تنفيذ الخطوات المتفق عليه من الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن تشيد بآلية تنفيذ "اتفاق الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.