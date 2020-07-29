شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: 5 ألاف ريال عقوبة مخالفة الأعداد في المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الداخلية أن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية غرامة 5 آلاف ريال عن فرد زيادة بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.

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