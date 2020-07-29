شكرا لقرائتكم خبر عن "الايجاز اليومي" : لا إصابات بكورونا بين الحجاج وطوق امني على المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

- الصحة : 6 مستشفيات و51 عيادة و62 فريقاً ميدانيا و 200 سيارة اسعاف لخدمة الحجاج

- الداخلية : استكمال نقل الحجاج من مقر اقامتهم في مكة المكرمة الى ميقات السيل الكبير

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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي بانه لم يتم تسجيل أي أصابه بفيروس كورونا المستجد او أي امراض أخرى مؤثرة على الصحة العامة ، مشيراً الى ان وزارة الصحة وكافة القطاعات الأخرى المعنية والمشاركة في حج هذا العام توصل تقديم خدماتها الصحية وتوفير المنشآت والكوادر والطاقات والموارد التي اعتادت ان تقدمها دائما في موسم الحج ، وفي هذا الموسم تم تخصيص مجموعة من المنشآت الصحية والطاقات حيث تخصيص 6 مستشفيات موزعة فيما بين المشاعر وأخرى داعمة لها عند الحاجة اليها ومنها مستشفى متنقل ، كذلك تم تخصيص 51 عيادة لتقديم الرعاية اللازمة ، كذلك يوجد 62 فريقاً ميدانيا يعمل على اجراء التقصي والمتابعة والرقابة الوقائية الطبية على مدار الساعة ، كذلك تم توفير 200 سيارة اسعاف في المشاعر لمواكبة تحركات الحجاج .

وأضاف " العبد العالي " : فيما يتعلق بالكوادر البشرية هنالك 8 الاف من الممارسين الصحيين والمساندين والداعمين يواكبون حج هذا العام بشكل مباشر وداعم وترتفع اعداد هذه الكوادر متى ما دعت الحاجة لذلك ، إضافة الى توفير قائد صحي لكل مجموعة يقدم الخدمات اللازمة ، ومتابعة الحالات الصحية للحجاج ، مؤكدا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية طوال رحلة الحج .

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب : " تم استكمال نقل الحجاج من مقر اقامتهم في مكة المكرمة الى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية ومن ثم الذهاب الى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم ومن ثم وصولهم لمقرات سكنهم في مشعر منى في المواعيد المحددة سلفاً دون وجود ملاحظات تذكر ، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموسم حج هذا العام ، وسيقضي الحجاج يوم التروية في مشعر منى قبل انطلاقهم والتصعيد صباح يوم غد الى مشعر عرفات ، حيث استكملت قيادة امن الحج وجميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن استعداداتها وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة للتسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج بأمن وطمأنينة ، حيث يواصل رجال الامن في تنفيذ مهامهم بفرض طوق امني محكما حول المشاعر المقدسة لتنفيذ تعليمات منع الدخول للمشاعر دون تصريح وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم وسيتم الاستمرار في ذلك حتى نهاية يوم 12 من شهر ذو الحجة " .