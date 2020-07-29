الرئيس اليمني يستقبل رئيس الوزراء المكلف ويؤكد أن المرحلة تتطلب إعلاء مصلحة الوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/7/29 10:42 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/29 10:42 م بتوقيت أبوظبي

الرئيس اليمني يستقبل رئيس الوزراء المكلف ويؤكد أن المرحلة تتطلب إعلاء مصلحة الوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة.

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