استشاري عيون لـ”المواطن”: لابد من ترك فاصل 5 دقائق بين القطرات

2020-07-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح الدكتور سعد مصلح الشمراني، رئيس لجنة التوعية الصحية وعضو مجلس الإدارة بالجمعية السعودية لطب العيون، ضيوف الرحمن باستخدام قطرات العين أثناء أداء المناسك كما وصفها طبيب العيون، وحفظ القطرات في مكان بارد أو في حافظة تكون درجة الحرارة بها أقل من 25 درجة، وتجنب لمس أو فرك العين، وعدم استخدام العدسات اللاصقة أثناء الحج واستبدالها بالنظارات الطبية.

استخدام القطرات المرطبة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إنه إذا أجريت للفرد عملية جراحية قبل الحج، فيفضل وضع الغطاء الزجاجي الواقي للعين طوال فترة الحج، ويمكن استخدام القطرات المرطبة للعين وبخاصة التي لا تحتوي على مادة حافظة، طوال فترة الحج دون الحاجة لاستشارة طبية، مع ضرورة تجنب استخدام أدوات الآخرين أو مفارشهم.

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التهاب العين البكتري:

ولفت إلى إمكانية تعرض الحاج- لا سمح الله- لالتهاب العين البكتيري إذ تتمثل أعراضه في إفرازات صديدية بالعين، احمرار بالعين، التصاق الرموش خاصة في الصباح، وهذه الحالة تحتاج قطرة مضاد حيوي بوصفة طبية من طبيب الحملة، كما يجب أن يحرص الحاج على ارتداء النظارة الشمسية ذات الجودة العالية التي تحمي من الأشعة الضارة.

تجنب الوصفات الشعبية:

وألمح إلى أن وجود الحكة واحمرار مع إفرازات بيضاء بالعين قد تكون أعراض لحساسية العين وتحتاج لمرطب مع مضاد للحساسية، أما مريض السكري إذا شعر بضعف مفاجئ بالرؤية مع رؤية الذباب الطائر، فإنه يحتاج لمراجعة أقرب طبيب عيون، كما ينصح بتجنب استخدام الوصفات الشعبية لعلاج مشاكل العين مثل وضع العسل أو الشاي أو المرة أو غيرها، داخل العين أو على رموش العين، أما إذا كان الفرد يستخدم أكثر من نوع من قطرات العين فيجب ترك خمس دقائق بين كل قطرة وأخرى.

التواصل مع الجمعية:

ودعا ضيوف الرحمن بالتواصل مع حساب الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي SaudiOphtha أو مع طبيبك أو أحد أطباء العيون من خلال حساباتهم، أو مع مركز استشارات بوزارة الصحة.

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