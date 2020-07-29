فيديو.. متحدث الداخلية: استكمال نقل الحجاج

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، خلال الإيجاز اليومي لموسم الحج، استكمال نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ثم المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى.

يذكر أن مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أعلن في وقت سابق، أنه تم تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تخصيص 51 عيادة عامة في كافة التخصصات الطبية.

Advertisements

وأوضح متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول الوضع الصحي للحجيج، أنه تم تخصيص 200 سيارة إسعاف، و62 فريقًا ميدانيًّا لمرافقة الحجيج أثناء أداء المناسك.

وتابع متحدث الصحة: قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، وواكبنا توفير الخدمات بقيادة قائد صحي للحجاج، مشيرًا إلى أن الفريق الصحي سيكون مع الحجاج دومًا؛ للتأكد من سلامتهم.

استعدادات صحية في المشاعر المقدسة:

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، أنها استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة.

وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

المزيد

جديد الأخبار