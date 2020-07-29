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6 مستشفيات في المشاعر و 200 سيارة إسعاف ترافق الحجيج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة إضافة إلى تخصيص 51 عيادة عامة في كافة التخصصات الطبية.
وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول الوضع الصحي للحجيج أنه تم تخصيص 200 سيارة إسعاف، و62 فريقًا ميدانيًا لمرافقة الحجيج أثناء أداء المناسك.
وتابع متحدث الصحة: قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، وواكبنا توفير الخدمات بقيادة قائد صحي للحجاج، مشيرًا إلى أن الفريق الصحي سيكون مع الحجاج دومًا للتأكد من سلامتهم.
استعدادات صحية في المشاعر المقدسة
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم أنها استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة.
وجُهزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضًا مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.
المستشفى المتنقل في عرفة
كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.
كما أعدت الصحة مخيمًا متكاملًا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
الوضع الصحي للحجيج
وأعلنت وزارة الصحة اليوم يوم التروية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا -ولله الحمد- بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.
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