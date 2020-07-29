السعودية | السعودية: قائد صحة لكل مجموعة حجاج و200 سيارة إسعاف

شكرا لقرائتكم السعودية: قائد صحة لكل مجموعة حجاج و200 سيارة إسعاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكملت وزارة الصحة السعودية استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعال، الأربعاء، تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، وتخصيص 51 عيادة، إضافة إلى 200 سيارة إسعاف، و62 فريقًا ميدانيًا.

وقال في الإيجاز اليومي لموسم حج 1441هـ، إنه سيتم توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج للتأكد من سلامتهم.، مشيرا إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية.

كما أضاف "قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان"، وأكد أنه "لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن والوضع مطمئن".

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال في مؤتمر صحفي عن الحج

طوق أمني

من جانبه أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم الداخلية السعودية، "نعمل على تحقيق حج صحي وآمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ونواصل فرض طوق أمني حول المشاعر لمنع أي مخالفة".

Advertisements

وقال "استُكمل نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ثم المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى".

هذا وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية المركزة.

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .