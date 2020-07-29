- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 118.300 إصابة.
وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء أنها سجّلت 68 حالة وفاة جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4603.
وأضافت بأنها سجّلت 2.399 حالة شفاء جديدة بما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 83.461 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم بلغ 30.236، منهم 433 في العناية المركزة.
فيروس كورونا الجديد
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 08:56 PM
الفيروس أصاب 2.968 شخصًا خلال 24 ساعةحصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 118.300
سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 118.300 إصابة.
وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء أنها سجّلت 68 حالة وفاة جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4603.
وأضافت بأنها سجّلت 2.399 حالة شفاء جديدة بما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 83.461 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم بلغ 30.236، منهم 433 في العناية المركزة.
، حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 118.300 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 118.300 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.