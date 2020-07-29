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أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة.
وأضافت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1.962 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 85.486 حالة.
وأعلنت الفلبين اليوم أنها ستسمح بإعادة فتح مزيد من المؤسسات والأنشطة، بما فيها صالات الألعاب الرياضية ومنشآت الرياضة ومقاهي الإنترنت ومحلات الحيوانات الأليفة.
وهذا هو اليوم الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين 1000 حالة إصابة جديدة أو أكثر؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من المستشفيات للاقتراب من طاقتها القصوى لاستيعاب المرضى.فيروس كورونا الجديد
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 08:48 PM
عدد الوفيات بلغ 1.9621.874 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الفلبين ترتفع إلى 85.486
أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 1.874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة.
وأضافت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1.962 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 85.486 حالة.
وأعلنت الفلبين اليوم أنها ستسمح بإعادة فتح مزيد من المؤسسات والأنشطة، بما فيها صالات الألعاب الرياضية ومنشآت الرياضة ومقاهي الإنترنت ومحلات الحيوانات الأليفة.
وهذا هو اليوم الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين 1000 حالة إصابة جديدة أو أكثر؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من المستشفيات للاقتراب من طاقتها القصوى لاستيعاب المرضى.
، 1.874 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الفلبين ترتفع إلى 85.486 ،
المصدر : الخليج 365
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