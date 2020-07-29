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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى1.187 إصابة.
من جهته، بيّن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشار إلى تسجيل 7 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.066 حالة.
فيروس كورونا الجديد
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 08:38 PM
عدد الحالات يرتفع إلى 1.187الأردن: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"
أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى1.187 إصابة.
من جهته، بيّن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشار إلى تسجيل 7 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.066 حالة.
، الأردن: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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