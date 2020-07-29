شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل لدى الزكاة والدخل.

وأضحت الهيئة، في بيان لها، أن أبرز المخالفات تشمل ما يلي:فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0%، تزوير الشهادة الضريبية.

بالإضافة إلى فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل (اسم المتجر، أو الرقم الضريبي، أو التاريخ، أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة)، فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي.