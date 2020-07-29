شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أول سيارة استخدمت لنقل حجاج القريات في عام 1369هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهد موسم حج عام 1369هـ أول رحلة حج لأهالي القريات باستخدام سيارة بعدما كانوا يعتمدون في التنقل على الإبل.

وكان موديل السيارة من عام 1940، ونقلت الحجاج من القريات إلى مكة المكرمة خلال 40 يوماً ذهاباً وإياباً.

وبحسب قناة الإخبارية، فقط كانت السيارة عبارة عن دورين، أحدهما للرجال، والآخر للنساء، وكانت تستوعب نحو 40 شخصاً.