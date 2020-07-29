شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: الطوق الأمني حول المشاعر مستمر لمنع المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قبل ساعات على يوم عرفة، إن الأجهزة الأمنية تواصل فرض طوق أمني حول المشاعر لمنع المخالفين.
وأضافت الداخلية : نعمل على تحقيق حج صحي وآمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وشددت الوزارة في بيانها المشترك مع وزارة الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج.
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