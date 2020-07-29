شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: توفير 200 سيارة إسعاف و6 مستشفيات للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الصحة، عن توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، وكذلك 6 مستشفيات و51 مركزًا للرعاية في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إذ أشارت إلى أنه سيتم توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج، بالإضافة إلى تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم باعتبارهم أهم وسائل الحماية.

وأكملت الوزارة، استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة .

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وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .