شكرا لمتابعة خبر عن شركة المياه تكشف طريقة توفير 5000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن توفير 5000 ريال سنويًا، بتصليح أماكن التسربات واستخدام أدوات الترشيد، وهو ما يُخفض نسبة الاستهلاك إلى 46%.
وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع شركات كشف التسربات المؤهلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر هنـــا .
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