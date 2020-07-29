شكرا لمتابعة خبر عن شركة المياه تكشف طريقة توفير 5000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن توفير 5000 ريال سنويًا، بتصليح أماكن التسربات واستخدام أدوات الترشيد، وهو ما يُخفض نسبة الاستهلاك إلى 46%.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع شركات كشف التسربات المؤهلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر هنـــا .