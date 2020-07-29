شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة لعملة من عهد الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة قديمة نصف قرش تم سكّه في أم القرى في عهد الملك عبدالعزيز سنة 1344هـ/1926م. وثقت صورة قديمة نصف قرش تم سكّه في أم القرى في عهد الملك عبدالعزيز سنة 1344هـ/1926م. الجدير بالذكر أنه لم يظهر حتى اللحظة، اسم مكان السك (أم القرى) على أي من النقود وعلى مر العصور الإسلامية إلا في عهد المؤسس طيب الله ثراه.

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