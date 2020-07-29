شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطة رائعة لشلال وادي القمرا غرب نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):وثق فيديو مشهد ولقطة رائعة وادي القمرا في أعلى مغرة، الممتد حتى نهاية الشلال المطل على شعب بران غرب نجران.
وأظهر الفيديو مشهدًا ومنظرًا طبيعيًا يخطف الأنفاس من بين العديد من المظاهر الطبيعية في نجران.
وكانت عدد من مناطق المملكة شهدت مؤخرًا هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى شديدة خلال الأيام الماضية.
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